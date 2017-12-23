Ополаскиватели для рта вызывают ожирение, а антибактериальное мыло вредит печени

Без средств гигиены никак не обойтись. Однако ученые предупреждают, что важно не злоупотреблять ими, иначе можно навредить здоровью.

Сотрудники Гарвардского университета и Университета Пуэрто-Рико не советуют активно пользоваться ополаскивателями для рта, так как они могут влиять на обмен веществ и вызывать ожирение, провоцировать развитие диабета второго типа. По мнению исследователей, ополаскиватель убивает полезные для организма человека бактерии, например, вырабатывающие оксид азота, который участвует в обмене веществ и регулирует уровень сахара в крови. Достаточно пользоваться ополаскивателями дважды в день, как и зубной пастой. Кстати, чистить или полоскать рот следует спустя полчаса после еды.

Антиперспиранты, которые пришли на смену дезодорантам, действую 24, а то и 48 часов. Кроме противомикробных веществ, в них содержатся органические соли алюминия и цинка. Антиперспиранты сужают протоки потовых желез и блокируют их. В результате протоки закупориваются, и «отработанные» и уже вредные вещества (соли, мочевая кислота и другие) задерживаются в организме, засоряя его и нарушая обменные процессы. Вывод — пользоваться такими средствами следует как можно реже. Лучше чаще брызгать обычный дезодорант или использовать шариковый.

В гелях для душа, шампунях, жидком мыле кроме стабилизаторов, эмульгаторов, ароматизаторов и красителей есть детергенты — активные моющие вещества. Они смывают естественный жировой слой на коже. Также содержащиеся в гелях частицы фосфатов, аммония, аммиака и алюминия через поры проникают в организм и нарушают обмен веществ, ухудшают состояние кожи: сушат ее или, наоборот, провоцируют интенсивную выработку жира, чтобы компенсировать смытый. Лучше покупать средства на мыльной основе. Правда, пенятся они хуже.

Давно известно о вреде антибактериального мыла, содержащего триклозан. Этот антибиотик может привести к гибели клеток печени. Триклозан с 1965 года использовали в США в качестве пестицида. Длительное время его считали безопасным для человека и ак­тивно включали в состав чистящих средств, бытовой химии, мыла. Позднее выяснили, что триклозан опасен для репродуктивной системы человека, провоцирует гормональные сбои, аллергические реакции, а также способствует развитию лекарственной устойчивости у бактерий. В Евросоюзе и США сейчас запрещено добавлять этот антибиотик во многие потребительские товары.

Подготовила Мария ЗАВАДА