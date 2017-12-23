Десерт с новогоднего стола лучше съесть утром следующего дня

Гастрономический марафон стартовал. Одни люди отметили День святого Николая, другие готовятся к новому празднику — католическому Рождеству. А там еще Новый год, православное Рождество, старый Новый год, Крещение. Как пережить частые праздничные застолья без ущерба для фигуры и вреда здоровью?

— Главное — готовить простую и здоровую пищу, — считает диетолог-гастроэнтеролог, доцент кафедры внутренней медицины № 1 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Наталия Михнева. — Это на руку женщинам, которые не будут стоять весь день «у мартена», и несомненная польза для тех, кто сядет за праздничный стол. Лучше не покупать замаринованные мясные полуфабрикаты или сырокопченую колбасу, щедро приправленные солью и специями, содержащими много жира, а запечь цельный кусок мяса или рыбу целиком в духовке. В этих продуктах много здорового белка. Идеально, если на столе будет белое мясо курицы, индейки или кролика, которое легче усваивается, и рыба (речная или морская), но не жаренная в панировке, а запеченная.

Полезно поставить на стол как можно больше овощей. Картофель пусть останется для будней, а в праздники можно побаловать себя и близких листовым салатом, пекинской капустой, сладким перцем.

Не говоря уже о белокочанной капусте, моркови, красной свекле, разных видах редьки, из которых получаются замечательные салаты. Их можно заправить любым растительным маслом, необязательно выбирать оливковое. Хорошо подойдут подсолнечное, кукурузное, а также сметана 15-процентной жирности. Современные диетологи в своих рекомендациях ориентируются на тарелку здорового питания — продукты, которые человек должен съесть в течение дня. Так вот, половину этой тарелки должны занимать овощи и фрукты. Но фрукты лучше употреблять в первой половине дня, как и десерты. Например, отметили Новый год вкусным ужином, а пирожное или торт оставили на утро.

— Как насчет спиртного? Праздник без бокала игристого вина для многих теряет смысл.

— Во время застолья позволительно выпить бокал вина. Но не забывайте, что повышенный градус горячительного означает и высокую калорийность, что плохо отразится на фигуре. Поэтому вместо рюмки-другой водки или коньяка лучше выпить немного красного или белого вина. А вот сладкие газированные напитки вообще нежелательны. Их можно заменить узваром, морсом, компотом из замороженных ягод или свежих фруктов.

— Некоторые хозяйки в праздники готовят пищу впрок, а потом отдыхают. Чем это опасно?

— Считаю, что, несмотря на холодное время года, лучше готовить немного пищи, чтобы употреблять свежеприготовленные блюда. Мало того что постоявшая еда теряет вид, запах, вкус, так еще и возрастает ее обсемененность микроорганизмами. У человека, который съел позавчерашнее блюдо, может воспалиться поджелудочная железа, пострадать печень, а также из-за накопленных в продуктах токсинов развиться токсикоинфекция.

— В последнее время женщины снова начали больше солить, квасить, консервировать овощи и фрукты. На праздничном столе уместны соленые помидоры, огурцы?

— Ради праздника за обедом или ужином можно съесть соленый огурчик или помидорчик. Но доедать содержимое банки на следующий день, да еще запивать еду рассолом недопустимо. Соленья не считаются здоровой едой, ведь в них как консервант используется соль. Во время праздничных дней мы и так едим слишком много соленой пищи, которая повышает артериальное давление. Сейчас эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют тем, кто страдает гипертонией, снизить количество соли до двух граммов в сутки. А у нас принято пищу пересаливать: мы едим соленое сало или домашнюю колбасу, а многие любят и простой черный хлеб с чесноком и солью.

— Выходит, нужно ограничивать и квашеную капусту? Но ведь она богата витамином С.

— Капусту можно квасить и без соли: много рецептов есть в Интернете (об этом мне рассказали пациенты). При этом процесс брожения происходит точно так же, как и при наличии соли, а концентрация витамина С, когда капуста подвергается ферментации, увеличивается. К тому же из квашеной бессолевой капусты витамин С лучше усваивается.

— Какие десерты полезны?

— Я советую десерты домашнего приготовления. Тогда хозяйка знает, что она положила в тесто или крем, и может уменьшить, например, количество сахара. Это на пользу организму, ведь простые углеводы вредят не только фигуре, но и сердцу, сосудам, печени. Старайтесь класть и меньше жиров. По возможности используйте молоко, сливки, сметану сниженной жирности.

— На следующий день можно устроить разгрузочный день на яблоках или кефире?

— Нежелательно. Если вы привыкли есть на завтрак кашу или омлет, просто уменьшите порцию в два раза. Точно так же поступите с обедом и ужином. После праздника, как и перед ним, очень важен привычный режим питания. Не пропускайте завтрак или обед. Если не уверены, что в гостях будут полезные блюда, можете приготовить и взять что-то с собой, предложив угощение и сидящим за столом. Думаю, никто не будет против, что вы принесли что-то вкусненькое.

На следующий день после праздника постарайтесь больше двигаться. Полезны пешие прогулки на свежем воздухе. Конечно, бывает трудновато набрать рекомендованные десять тысяч шагов, но если мотивировать себя — нужно купить подарок или же навестить друзей, то это возможно. Главное, чтобы праздники не переходили один в другой. Если часто ходить в гости или принимать друзей, устраивая застолья, то организм будет вынужден дать сигнал тревоги, требуя помощи врача.