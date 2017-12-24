Полезный для кожи и волос витамин может помешать врачам диагностировать инфаркт и исказить результаты более 200 тестов

Лучше не принимать синтетический биотин, а получать его из пищи: яиц, печени, мяса и овощей, советуют специалисты

Известно, что перед сдачей анализов нельзя принимать лекарства, иначе результаты могут быть недостоверными. Но ошибочные показатели возможны также при употреблении некоторых продуктов и приеме витаминов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США) предупреждает, что витамин В7 (биотин) искажает результаты 221 теста. Например, он может помешать диагностировать инфаркт. Когда пациент поступает в больницу с подозрением на сердечную катастрофу, проводится анализ, чтобы выяснить уровень белка тропонина: если его концентрация повышена, значит, у больного инфаркт. Но анализ может оказаться ложноотрицательным, и больному не будет оказана необходимая срочная помощь.

Витамин В7 назначают диабетикам для того, чтобы следить за уровнем глюкозы. Также биотин могут рекомендовать тем, у кого есть проблемы с кожей и состоянием волос, при заболеваниях кишечника. Потребность организма в витамине B7 увеличивается во время приема антибиотиков, оральных контрацептивов, а также при злоупотреблении алкоголем.

Но некоторые специалисты не советуют применять синтетический витамин В7. Достаточно употреблять продукты, в которых он содержится в натуральном виде: печень, вареные яйца, рыба и морепродукты, мясо, молоко, орехи, семечки, картофель, лук, белокочанная и цветная капуста, морковь, томаты, салат, свекла, шпинат, кукуруза, апельсины, яблоки, пшеничный хлеб, рис, ячмень, горох, бобы, шампиньоны.

Известно, что при жарке все витамины частично разрушаются. Но, оказывается, витамин B7 не усваивается при употреблении сырых яичных белков. Это выяснилось в 1916 году после лабораторных экспериментов над крысами. Чтобы обеспечить животных протеином, им давали сырой яичный белок. У крыс стала выпадать шерсть, появились поражения мышц и кожи. Когда животных кормили желтком, симптомы проходили. Ученые выделили из желтка биотин — то самое вещество, которое восстанавливало здоровье животных.

Дефицит биотина может привести к себорейному дерматиту, анемии, депрессии, выпадению волос, повышению уровня сахара в крови, воспалению кожи и языка, бессоннице, мышечным болям. При передозировке витамин может увеличить частоту мочеиспусканий, привести к повышенному потоотделению, одышке, боли в груди.

Подготовила Мария ЗАВАДА