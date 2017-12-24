Сегодня римокатолики и протестанты встречают Рождество Христово

Сегодняшней ночной рождественской службой Божьей римокатолики, представители большинства протестантских и части поместных православных церквей мира, пользующихся современным григорианским календарем, встречают один из важнейших христианских праздников — Рождество Христово. По традиции, начало которой было положено еще в V веке, к этому дню в католических храмах и домах устанавливают своеобразные ясли или вертепы (пещеры) с фигурками новорожденного Иисуса, Богоматери, Иосифа, ангелов, пастухов, пришедших поклониться младенцу, и животных — быка и осла. Дома и улицы украшают наряженными елками (этот обычай зародился у древнегерманских народов, у которых вечнозеленые растения были символами жизни и плодородия).

В день Рождества служатся три мессы с самостоятельными библейскими чтениями. Кроме ночной (она называется еще Пастырка), служатся месса на заре (Ангельская) и днем.

На Рождество принято собираться за праздничными столами. К празднику, особенно первому его дню, готовят множество блюд (обязательны индейка или гусь, ветчина), ведь считается, что чем богаче стол, тем благополучнее будет наступающий год. И непременно дарят друг другу подарки.

Рождественский период завершается у католиков 6 января праздником Богоявления, называемым еще Днем трех царей. В храмах в этот день освящают кадила, мирру, мел и воду. В своих домах католики помечают освященным мелом косяки дверей буквами «К+М+В» (первые буквы имен царей, пришедших поклониться Иисусу, — Каспра, Мельхиора и Валтасара) и текущей датой. Отмечают праздник в семейном кругу, ужиная после полуночи с обязательным горящим в камине рождественским поленом. Все, что от него остается, используют в течение года при лечении болезней как защиту во время грозы и как удобрение.

Напомним, в начале декабря римокатолики отметили День Непорочного Зачатия Девы Марии.