В Канаде школьный автобус столкнулся с грузовиком (фото)

В результате ДТП с участием грузовика и школьного автобуса, в Канаде, в городе Шониган-Лэйк, пострадали два человека.

Об этом сообщило издание CBC Canada.

Отмечается, что грузовик с прицепом, в котором находилась моторная лодка, занесло на скользкой трассе и он врезался в школьный автобус, перевозивший 12 учеников из местной начальной школы.

В результате ДТП ранения получили водители обоих транспортных средств. Дети не пострадали.

По предварительным данным, причиной ДТП стали плохие погодные условия.

Напомним, в лобовом ДТП на Николаевщине пострадали пятеро, в том числе 11-летняя девочка.