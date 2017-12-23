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В Канаде школьный автобус столкнулся с грузовиком (фото)

В Канаде школьный автобус столкнулся с грузовиком (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

23.12.2017 9:14 245

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В результате ДТП с участием грузовика и школьного автобуса, в Канаде, в городе Шониган-Лэйк, пострадали два человека.

Об этом сообщило издание CBC Canada.

Отмечается, что грузовик с прицепом, в котором находилась моторная лодка, занесло на скользкой трассе и он врезался в школьный автобус, перевозивший 12 учеников из местной начальной школы.

В результате ДТП ранения получили водители обоих транспортных средств. Дети не пострадали.

По предварительным данным, причиной ДТП стали плохие погодные условия.

Напомним, в лобовом ДТП на Николаевщине пострадали пятеро, в том числе 11-летняя девочка.

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