В Канаде школьный автобус столкнулся с грузовиком (фото)
В результате ДТП с участием грузовика и школьного автобуса, в Канаде, в городе Шониган-Лэйк, пострадали два человека.
Об этом сообщило издание CBC Canada.
Отмечается, что грузовик с прицепом, в котором находилась моторная лодка, занесло на скользкой трассе и он врезался в школьный автобус, перевозивший 12 учеников из местной начальной школы.
В результате ДТП ранения получили водители обоих транспортных средств. Дети не пострадали.
По предварительным данным, причиной ДТП стали плохие погодные условия.
Напомним, в лобовом ДТП на Николаевщине пострадали пятеро, в том числе 11-летняя девочка.
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