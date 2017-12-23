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Трамп о санкциях против КНДР: Мир хочет мира

Трамп о санкциях против КНДР: Мир хочет мира

Инф. «ФАКТОВ»

23.12.2017 9:50 82

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Президент США Дональд Трамп высоко оценил введение жестких санкций в отношении Северной Кореи в ответ на испытания баллистических ракет.

Об этом он написал в twitter.

«Совет Безопасности ООН только что проголосовал 15−0 за дополнительные санкции в отношении Северной Кореи. Мир хочет мира, а не смерти!», — написал он.

Напомним, Трамп одобрил продажу противотанковых ракетных комплексов Украине.

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