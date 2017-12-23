В Лондоне загорелся зоопарк: погибли животные (обновлено)

В лондонском зоопарке сегодня рано утром, 23 декабря, вспыхнул сильный пожар. На место происшествия прибыли более 70 пожарных. Еще до их приезда на помощь животным бросились дежурные сотрудники зоопарка, ночевавшие на его территории. Они разбивали стекла вольеров, спасая зверей. Как сообщает английское издание The Daily Mail, горела зона, где расположены кафе и магазины — недалеко от загона с верблюдами и помещений, где живут сурикаты.

Непосредственно в кафе-магазине, в котором начался пожар, расположен контактный «живой уголок», где содержатся кролики, морские свинки, ламы и другие животные. Здание выгорело на две трети.

Причины возгорания и размеры причиненного огнем ущерба пока что неизвестны. Восьми сотрудникам зоосада понадобилась медицинская помощь в связи отравлением дымом, а также пережитым шоком. В общей сложности на тушение пожара ушло более двух часов.

Большинство животных удалось вовремя эвакуировать. Однако, погиб африканский трубкозуб по кличке Миша. Кроме того, ее могут найти четырех сурикатов. Полагают, что их уже тоже, скорее всего, нет в живых.

Зоопарк закрыт на неопределенное время.

Лондонский зоопарк — одно из излюбленных мест отдыха как жителей британской столицы, так и туристов. Он был учрежден еще в 1828 году и является старейшим научным зоопарком в мире.

Трубкозуб