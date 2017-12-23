Пользователей интернета позабавили две драки: в одной были задействованы коалы, в другой - кенгуру (видео)

Пользователей интернета позабавил две драки, произошедшие в Австралии. В одной задействованы коалы (которые показали себя заправскими борцами), в другой — кенгуру (продемонстрировавшие боксерский матч).

В одном видеородике два коалы борются посреди довольно оживленной дороги неподалеку от города Аделаида. Зверьки, увлеченные борьбой, не обращают никакого внимание ни на проезжающие мимо транспортные средства, ни на предупредительные сигналы автомобилей. В итоге коалы сами покидают проезжую часть после поединка.

На другом видео австралиец застал на заднем дворе своего дома выясняющих отношения кенгуру. В закадровом комментарии мужчина сначала предполагает, что животные решили обняться. «Да они дерутся!», — заключает он позже. И в шутку предполагает, что бой ведется из-за девушки. «Она со мной, братан! Нет, со мной», — озвучивает «мысли кенгуру» наблюдатель. Потом австралиец решает вмешаться. «Так, сейчас я с этим покончу», — говорит он и начинает кричать: «Эй, прекратите! Он же твой друг! Что скажут ваши родители? А? Я знаю, где они».

Пораженные кенгуру сначала остолбенело смотрят на человека, а затем убегают.