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Порошенко внес в Раду законопроект об Антикоррупционном суде

Порошенко внес в Раду законопроект об Антикоррупционном суде

Инф. «ФАКТОВ»

23.12.2017 11:20 112

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Президент Петр Порошенко внес в парламент свой законопроект об Антикоррупционном суде.

По данным официального портала парламента, документ внесен в пятницу, 22 декабря, и зарегистрирован под № 7440.

Документ отмечен президентом как «неотложный». Текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

По данным пресс-службы президента, в пятницу, 22 декабря, ряд экспертов презентовали Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде, который учитывает рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии. Отмечалось, что этот документ будет направлен в Верховную Раду.

Напомним, Петр Порошенко поблагодарил США за пролонгацию санкций против России, а также за поддержку Вашингтоном резолюции ООН относительно нарушения прав человека в Крыму.

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