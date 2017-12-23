Порошенко внес в Раду законопроект об Антикоррупционном суде

Президент Петр Порошенко внес в парламент свой законопроект об Антикоррупционном суде.

По данным официального портала парламента, документ внесен в пятницу, 22 декабря, и зарегистрирован под № 7440.

Документ отмечен президентом как «неотложный». Текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

По данным пресс-службы президента, в пятницу, 22 декабря, ряд экспертов презентовали Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде, который учитывает рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии. Отмечалось, что этот документ будет направлен в Верховную Раду.

Напомним, Петр Порошенко поблагодарил США за пролонгацию санкций против России, а также за поддержку Вашингтоном резолюции ООН относительно нарушения прав человека в Крыму.