Домагой Вида все же продолжит карьеру в «Бешикташе» (фото)

Похоже, в эпопеее с местом дальнейшего продолжения карьеры 28-летним защитником Домагоем Видой можна ставить точку. Хорват все же решил перейти в турецкий «Бешикташ», хотя у него после разговора с президентом клуба и было предложение о продлении контракта с киевским «Динамо».

Как сообщает портал Fanatik, хорват встретился с представителями стамбульского гранда, окончательно согласовав все детали перехода. Более того, Вида даже примерил форму «Бешикташа», к которому должен присоединиться в начале января.

Напомню, Вида подписал предварительное соглашение с турками еще летом. После победы «Динамо» в матче Лиги Европы над «Партизаном» Домагой попрощался с болельщиками и партнерами по команде, но позже хорватское издание Vecernjilistсообщило, что руководству киевлян удалось убедить футболиста остаться в Киеве.

Домагой Вида перебрался в столицу Украины из загребского «Динамо» в январе 2013-го и за пять лет провел в составе «бело-синих» 143 матча и забил 11 мячей, дважды став чемпионом нашей страны и по разу выиграв Кубок и Суперкубок Украины. В футболке сборной Хорватии защитник выходил на поле 56 раз, отметившись двумя точными ударами.