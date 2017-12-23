В ЮАР родился «двуличный» котенок (фото, видео)

В ЮАР родился котенок с двумя мордочками. У него три глаза (два по бокам и большой глаз посередине, слившийся из двух в один), два носа и два рта. Кошечку по кличке Бетти Би отдал в приют для животных хозяин ее матери-кошки, у которого возникли проблемы при кормлении необычного детеныша и который опасался за его здоровье.

В приюте Бетти Би успешно выходили и теперь размещают в интернете новости о том, как она растет. За успехами «двуличного» котенка, которому нет еще и двух недель, наблюдают тысячи пользователей сети.

Коты с двумя мордами — явление крайне редкое. Их называют котами-Янусами — в честь изображаемого с двумя лицами древнеримского божества Януса.

Обычно такие котята умирают еще в юном возрасте. Однако, у Бетти Би со здоровьем пока все в порядке. У нее хороший аппетит и она быстро набирает в весе. Есть она может любым из двух ртов: оба они ведут к желудку. Кормят ее пока через трубочку.

Ухаживающие за кошечкой сотрудники приют надеются, что она проживет не меньше, чем американский кот-Янус Франкенлуи, который умер в 2014 оду в возрасте 15 лет.