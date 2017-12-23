На Харьковщине мужчина обстрелял полицейский автомобиль, после чего покончил с собой

В Харьковской области, в городе Лозовая, мужчина обстрелял полицейский автомобиль, после чего выстрелил себе в голову.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

В отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов неизвестный пытается демонтировать электросчетчик. Повреждений электрооборудования либо людей, которые могли бы это сделать, по указанному адресу полиция не обнаружила. Осмотр продолжили на прилегающей к дому территории.

«В это время из подъезда выбежал неизвестный и выстрелил несколько раз из неустановленного оружия в сторону служебного автомобиля, затем побежал к другому дому, возле которого выстрелил себе в голову. Бригадой скорой медицинской помощи в бессознательном состоянии мужчина был госпитализирован в отделение реанимации. Во время операции он умер», — говорится в сообщении.

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