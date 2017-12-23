ФБР предотвратило крупный теракт на Рождество в Сан-Франциско

В субботу, 23 декабря, стало известно, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) предотвратило планировавшийся на Рождество крупный теракт в Сан-Франциско (штат Калифорния). Накануне, 22 декабря, агенты ФБР арестовали 26-летнего Эверитта Аарона Джеймсона.

Бывшему морскому пехотинцу предъявлены обвинения в попытке оказать материальную поддержку иностранной террористической организации. Под этой сухой формулировкой скрывается страшный план, который Джеймсон собирался осуществить на Рождество. Эверитт поведал о нем работавшему под прикрытием агенту ФБР.

Он рассказал, что находится в контакте с руководящей верхушкой «Исламского государства» и во время рождественского нападения намерен взять на себя роль смертника. Теракт Джеймсон собирался совершить на пирсе 39. Это одно из любимых мест отдыха многих жителей Сан-Франциско. Здесь, на пристани, расположены торгово-развлекательный центр, рестораны, бары, магазины сувениров. В выходные и праздничные дни на пирсе 39 особенно многолюдно.

Как считает ФБР, Джеймсон, у которого есть права на вождение буксировочного грузового автомобиля, задумал выехать на нем на пирс, чтобы давить там людей, а потом устроить взрыв и стрельбу.

Во время обыска в доме у Джеймсона обнаружили записку с объяснением его мотивов, боеприпасы, материалы для изготовления взрывного устройства, а также автоматическую винтовку.

В пятницу, 22 декабря, Джеймсону были предъявлены официальные обвинения. На предварительном судебном заседании он заявил, что невиновен. Потом сказал, что планировал атаку, но уже отказался от своих намерений.

Напомним, 31 октября, был совершен теракт в Нью-Йорке. Автомобиль въехал в толпу на Манхэттене, в парке Гудзон-Ривер, одном из излюбленных мест отдыха местных жителей. Погибли восемь человек, еще 12 получили ранения. Обвиняемый по этому делу — уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов.