В Индии автобус упал в реку, много жертв (фото)
В Индии пассажирский автобус упал с моста в реку в реку.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные местной полиции.
В результате инцидента погибли 32 человека, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.
«Пассажирский автобус, ехавший на высокой скорости из города Савай-Мадхопур в Лалсот, пытался обогнать автомобиль на мосту, но его водитель не справился с управлением. В результате автобус протаранил перила моста. Пока неизвестно, выжил ли водитель и сколько человек находилось в автобусе», — говорится в сообщении.
Напомним, 22 декабря, в Австрии столкнулись два поезда. В результате сошли с рельсов и перевернулись два двухярусных вагона пассажирского скоростного состава S40, в которых находились не менее 30 человек.
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