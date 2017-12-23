Против судьи, которая отпустила Саакашвили, открыли дисциплинарное дело
Высший совет правосудия открыли дисциплинарное дело в отношении судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цокол, которая отпустила лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили из-под стражи.
Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
Дело было открыто по жалобе некоего Александра Пикалова.
Примечательно, что в этот же день в отношении судьи рассматривалась еще одна жалоба со стороны Николая Харченко, однако она была отклонена.
Причины жалоб на судью не сообщаются.
Напомним, голландское издание De Telegraaf получило официальное подтверждение информации о получении бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили визы для выезда в Нидерланды.
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