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Против судьи, которая отпустила Саакашвили, открыли дисциплинарное дело

Против судьи, которая отпустила Саакашвили, открыли дисциплинарное дело

Инф. «ФАКТОВ»

23.12.2017 13:28 172

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Высший совет правосудия открыли дисциплинарное дело в отношении судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цокол, которая отпустила лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили из-под стражи.

Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Дело было открыто по жалобе некоего Александра Пикалова.

Примечательно, что в этот же день в отношении судьи рассматривалась еще одна жалоба со стороны Николая Харченко, однако она была отклонена.

Причины жалоб на судью не сообщаются.

Напомним, голландское издание De Telegraaf получило официальное подтверждение информации о получении бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили визы для выезда в Нидерланды.

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