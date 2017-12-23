Число погибших в результате тропического шторма на Филиппинах составляет уже 133 человека
В субботу, 23 декабря, полиция Филиппин сообщила новые данные о жертвах тропического шторма «Тембин», который вызвал наводнения и сель в стране. На втором по величине острове Филиппинского архипелага Минданао найдены тела 133 человек. В основном все они были извлечены из вышедшей из берегов реки.
Накануне «Тембин» достиг восточного побережья Минданао. На острове проживают более 20 миллионов человек. Сильнейшие ливни привели к наводнениям и оползням. Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе города Тубод. В частности, по данным полиции, вышедшая из берегов река полностью разрушила горную деревню Далама. Ее больше не существует.
Далее шторм переместился на расположенное к западу от Минданао море Сулу. Как ожидается, вечером 23 декабря он достигнет побережья острова Палаван.
Ранее Синьхуа сообщило о 90 погибших.
Менее недели назад Филиппины оказались во власти другого тропического шторма — «Кай-Так». Тогда погибли 54 человека. Еще 24 человека числятся пропавшими без вести.
В среднем каждый год на Филиппинский архипелаг обрушиваются 20 тайфунов и других тропических штормов.
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