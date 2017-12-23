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«Азов» заблокировал офис коммунистов в Киеве и штурмовал здание (фото)

«Азов» заблокировал офис коммунистов в Киеве и штурмовал здание (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

23.12.2017 14:24 328

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В субботу 23 декабря, представители Национального корпуса «Азов» блокировали офис КПУ в Киеве и штурмовали здание.

Об этом сообщает ГолосUA.

В здании находились дети. «Азовцы» применили слезоточивый газ. По состоянию на 12:50 «азовцы» разошлись. На месте работает полиция.

Ранее представители «Азова» в количестве 30 человек, собравшиеся перед зданием, намерены были штурмовать офис КПУ. Заявляли, что для штурма планировали использовать «болгарку». «Азовцы» угрожали поджогом и физической расправой.

Вначале на место происшествия прибыли 3 сотрудника полиции. В заблокированном здании кроме офиса КПУ также находятся помещения учебного центра, где занимаются дети. В офисе КПУ также находились сотрудники. «азовцы» распылили слезоточивый газ.

Напомним, в Кременчуге активисты «Нацкорпуса» подрались с полицией.

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