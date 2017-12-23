Уэйн Руни пожертвовал на благотворительность 845 тысяч евро (фото)

Знаменитый форвард английского"Эвертона" Уэйн Руни совершил красивый жест перед Рождеством. Как сообщает издание Mirror, футболист пожертвовал 750 тысяч фунтов стерлингов (845 тысяч евро), выписав чеки обществу NSPCC, детскому хоспису Merseyside'sClaireHouseи детской больнице AlderHey. Уэйн лично посетил каждый из центров, чтобы вручить чеки от созданного им благотворительного фонда.

Напомню, что 32-летний Уэйн Руни, который лучшие годы своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед» -- лучший бомбардир в истории «МЮ» (253 мяча) и сборной Англии (53).