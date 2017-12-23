700 миллионов телезрителей увидели третью подряд победу «Барселоны» над «Реалом» в Мадриде

Мировая аудитория суперсражения в чемпионате Испании «Реала» и «Барселоны» составила 700 миллионов (!) телезрителей. Чтобы еще больше утвердиться на азиатском телерынке, испанская ла-лига даже впервые в истории так рано начала поединок (в 13.00 по среднеевропейскому времени).

При этом во время 175-го по счету противостояния грандов отдельная телекамера все 90 минут следила за наставниками мадридцев и каталонцев Зинедином Зиданом и Эрнесто Вальверде, а также за лидерами команд Криштиану Роналду и Лионелем Месси, у которых перед очным противостоянием значилось в 2017 году по 53 мяча во всех турнирах.

В присутствии на трибунах стадиона «Сантьяго Бернабеу» 80 тысяч 264 болельщиков «Барселона» усилиями уругвайца Луиса Суареса открыла счет на 54-й минуте. А вскоре положение подопечных Зинедина Зидана и вовсе стало катастрофическим. Во время одного из острейших выпадов каталонцев защитник «Реала» Дани Карвахаль рукой выбил мяч из пустых ворот и покинул поле из-за красной карточки. Лионель Месси, пробивая пенальти, шансов Кейлору Навасу не оставил — 0:2 (15-й гол лучшего бомбардира примеры в текущем сезоне).

Все попытки мадридцев отыграться свел на нет блестяще сыгравший немецкий голкипер гостей Марк-Андре тер Штеген. Более того, на 93-й минуте каталонцы благодаря голу Алеша Видаля довели дело до разгрома — 0:3.

Таким образом «Барселона» третий раз подряд обыграла «Реал» в Мадриде (ранее каталонцы огорчали болельщиков Королевского клуба в столице — 4:0 и 3:2), и команду Эрнесто Вальверде, похоже, уже сейчас можно поздравлять с 25-м в истории чемпионским титулом.

Еще два матча 17-го тура чемпионата Испании с участием грандов принесли такие результаты: «Эспаньол» -- «Атлетико» -- 1:0, «Реал Сосьедад» -- «Севилья» -- 3:1. Поединок «Валенсия» -- «Вильярреал» будет сыгран сегодня вечером.

Положение лидеров после 17 туров: 1. «Барселона» -- 45; 2. «Атлетико» -- 36; 3. «Валенсия» -- 34 (16); 4. «Реал» -- 31 (16); 5. «Севилья» -- 29; 6. «Вильярреал» -- 24 (16). Состязания в испанской лиге возобновятся 6 января.