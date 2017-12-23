Меркель приветствует создание Антикоррупционного суда в Украине
Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала внесение в парламент президентом Петром Порошенко проекта закона о создании Высшего антикоррупционного суда.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы немецкого правительства.
«Канцлер приветствует своевременные законодательные шаги, объявленные президентом Порошенко для создания независимого антикоррупционного суда в Украине», — сказано в сообщении.
Как известно, накануне Порошенко по телефону обсудил с Меркель шаги, направленные на восстановление полноценной работы Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) после ухода российских офицеров.
Во время разговора стороны выразили серьезное беспокойство из-за эскалации Россией и поддерживаемыми ею боевиками ситуации на Донбассе, в частности растущим количеством обстрелов военных позиций и гражданских населенных пунктов.
Напомним, Порошенко внес в Раду законопроект об Антикоррупционном суде.
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