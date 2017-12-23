24-летний Беньямин Вербич -- первый в истории словенец в киевском «Динамо»

Киевское «Динамо» официально объявило о заключении контракта с 24-летним фланговым полузащитником датского «Копенгагена» и сборной Словении Беньямином Вербичем. Соглашение рассчитано на пять лет и вступает в силу с января 2018 года. По неофициальной информации, стоимость трансфера игрока составила 4 миллиона евро, а его годовая зарплата составит 1 миллион в евровалюте.

-- Я пришел в большую команду, один из грандов Восточной Европы, --цитирует Беньямина Вербича официальный сайт «Динамо». -- С нетерпением жду, когда начнутся сборы, а за ними и официальные игры.

-- Многолетний лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко покинул команду летом, и в вас видят замену ему. Видели в деле Андрея, что можете сказать о нем?

-- Ярмоленко — очень сильный игрок. Я, как футболист атакующего плана, могу многому научиться у него. Буду отдавать на поле максимум, чтобы попытаться заменить его.

-- С кем из игроков «Динамо» уже знакомы? Возможно, пересекались с кем-то на поле?

-- Играл против Йосипа Пиварича, когда «Копенгаген» встречался с загребским «Динамо». Также знаком с Александаром Пантичем.

-- Вы выбрали «семерку» на футболке. Знаете, кто играл под этим номером до вас?

-- Андрей Шевченко. Буду делать все возможное, чтобы не посрамить эту цифру(улыбается).

-- У вас есть опыт выступлений в Лиге чемпионов. А какой самый памятный матч в вашей карьере?

-- Больше всего запомнилась моя первая игра в Лиге чемпионов — на выезде против «Порту». Действуя в меньшинстве, мы смогли свести поединок к ничьей — 1:1.

-- Этот сезон -- один из лучших в вашей карьере. Понадобится ли вам время на адаптацию в «Динамо», чтобы продолжать в том же духе?

-- Нужно познакомиться с партнерами, ознакомиться с тактическими схемами игры команды. Я смотрел много матчей «Динамо» и могу сказать, что стиль игры команды мне подходит. В новый клуб я перехожу, находясь в хорошей физической форме, и надеюсь, что уже в ближайшее время смогу приносить пользу «Динамо».

-- Есть ли у вас любимая позиция на поле? Или играть на любом из флангов — не проблема для вас?

-- Могу действовать на любой позиции в атакующей линии, но больше пользы команде, на мой взгляд, приношу именно на левом фланге полузащиты.

— Сейчас вы прервали свой отпуск, чтобы приехать в Киев для подписания контракта с «Динамо». Какие ваши дальнейшие планы?

-- Был в теплых краях, а уже завтра поеду в Словению, поскольку очень давно не видел своих родных. 14 января буду снова в Киеве и вместе с новыми партнерами отправлюсь на тренировочный сбор в Марбелью.

-- Общались уже с Александром Хацкевичем? Что знаете о нем?

-- Вчера мы познакомились. Знаю, что Александр Николаевич играл за «Динамо» в те времена, когда команда добивалась больших успехов на европейской арене. Из нашего разговора мне очень понравилось его видение футбола, те требования, которые он будет выдвигать именно ко мне. Думаю, у него есть все, чтобы стать таким же успешным тренером, каким он был игроком.

Воспитанник словенского «Целье» (рост футболиста — 179 см, вес — 70 кг) перебрался в датский «Копенгаген» в 2015 году, дважды успев выиграть чемпионат и Кубок страны. Два года назад полузащитник дебютировал также в сборной Словении, в составе которой в его активе уже 15 встреч и три мяча.

Кстати, с начала 1990-х в составе «Динамо» выступали 109 легионеров из 33 стран. Беньямин Вербич — первый словенец в столичном клубе.