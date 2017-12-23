Яценюка остановили в аэропорту в Швейцарии по запросу России
Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка остановили на паспортном контроле в Женеве, Швейцария, по запросу России.
Об этом сообщила пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.
Как утверждает Лаппо, Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне.
«Через 10 минут все выяснили и пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете», — добавила Лаппо.
Напомним, российское «следствие» не оставляет надежды дать ход так называемому «делу Яценюка». К списку «горячих точек», где якобы видели бывшего украинского премьер-министра, добавилась еще одна. Российские следователи приписали Яценюку участие в боевых действиях в Приднестровье в 1992 году.
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