Яценюка остановили в аэропорту в Швейцарии по запросу России

Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка остановили на паспортном контроле в Женеве, Швейцария, по запросу России.

Об этом сообщила пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

Как утверждает Лаппо, Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне.

«Через 10 минут все выяснили и пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете», — добавила Лаппо.

Напомним, российское «следствие» не оставляет надежды дать ход так называемому «делу Яценюка». К списку «горячих точек», где якобы видели бывшего украинского премьер-министра, добавилась еще одна. Российские следователи приписали Яценюку участие в боевых действиях в Приднестровье в 1992 году.