На Львовщине ВАЗ столкнулся с пассажирским автобусом, есть пострадавшие
23 декабря, на Львовщине, на трассе в Стрыйском районе столкнулись автомобиль ВАЗ и автобус Газель.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС Львовщины.
В результате ДТП пострадали 5 человек. Пострадали водитель авто, водитель автобуса и 3 пассажира автобуса.
Пострадавшие в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в Стрыйскую центральную районную больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее в результате ДТП с участием грузовика и школьного автобуса, в Канаде, в городе Шониган-Лэйк, пострадали два человек.
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