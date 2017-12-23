На Львовщине ВАЗ столкнулся с пассажирским автобусом, есть пострадавшие

23 декабря, на Львовщине, на трассе в Стрыйском районе столкнулись автомобиль ВАЗ и автобус Газель.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Львовщины.

В результате ДТП пострадали 5 человек. Пострадали водитель авто, водитель автобуса и 3 пассажира автобуса.

Пострадавшие в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в Стрыйскую центральную районную больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в результате ДТП с участием грузовика и школьного автобуса, в Канаде, в городе Шониган-Лэйк, пострадали два человек.