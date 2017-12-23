В интернет попал трогательный момент, когда глухой девочке объясняют, что она скоро станет старшей сестрой (фото, видео)

Английская газета The Mirror поделилась видео, на котором запечатлен трогательный момент: глухой восьмилетней девочке объясняют, что у нее скоро родится братик или сестричка. Мать и отчим маленькой британки Люси Грей, которая ничего не слышит с двухлетнего возраста, объясняются с девочкой на языке жестов, но, не будучи сами глухими, не слишком хорошо умеют передавать свои мысли. Они опасались, что не смогут рассказать ей новость. «Иногда ей трудно понять, что мы хотим сказать», — говорит 36-летняя мать Люси Линдсей Хайнетт.

Сначала девочке показали фотографию скана УЗИ, на котором виден эмбрион, а потом указали на ее куклу. «Что это?», — интересуется мать. «Малыш», — показывает жестом Люси. Сначала девочка думает, что мама показала ей ее собственный снимок УЗИ, так как раньше они часто рассматривали его вместе. «Нет, это не ты», — отвечает Линдсей и показывает на живот, делая вид, что он увеличивается в размерах. Тогда на каком-то этапе Люси решает, что у ее бабушки будет ребенок. «Нет, не бабушка. Бабушка не беременна. Это мама», — продолжает Линдси. Люси смотрит на нее в непонимании. «Один ребенок, два ребенка», — говорит ей Линдси.

И тут Люси вдруг осеняет. Она застывает в молчании, а потом издает возбужденное восклицание. А потом спрашивает — мальчик ли это, на что получает ответ, что пол ребенка пока неизвестен. Светящаяся от радости Люси трогает, а потом обнимает мамин живот.

Линдси не смогла сдержать эмоций, тронутая такой реакцией дочери. Она, со слезами на глазах, смотрит на мужа, который ведет съемку.

Ее супруг Пол говорит, что Люси щедрая, заботливая и любящая девочка, которая станет отличной старшей сестрой.