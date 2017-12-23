У Порошенко определились с кандидатами на судей КС
Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного cуда Украины по квоте президента Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.
«Конкурсная комиссия по осуществлению отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины касательно лиц, которых назначает президент Украины, по результатам изучения документов и сведений, предоставленных кандидатами, по результатам специальной проверки и собеседования решила рекомендовать на должность судьи Конституционного суда Украины в такой приоритетности следующих лиц: Головатого Сергея Петровича, Лемака Василия Васильевича, Крусян Анжелику Романовну, Любченко Павла Николаевича, Чеховича Сергея Болеславовича, Грищук Оксану Викторовну», — говорится в сообщении.
Как известно, в КСУ работает 14 полномочных судей, для избрания председателя необходимо простое большинство, то есть за кандидата должны проголосовать не менее 8 судей.
Напомним, Конституционный суд (КС) признал неконституционным положение о возможности исключать кандидатов в народные депутаты из избирательного списка партии.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был. ”