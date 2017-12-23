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У Порошенко определились с кандидатами на судей КС

У Порошенко определились с кандидатами на судей КС

Инф. «ФАКТОВ»

23.12.2017 20:39 35

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Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного cуда Украины по квоте президента Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

«Конкурсная комиссия по осуществлению отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины касательно лиц, которых назначает президент Украины, по результатам изучения документов и сведений, предоставленных кандидатами, по результатам специальной проверки и собеседования решила рекомендовать на должность судьи Конституционного суда Украины в такой приоритетности следующих лиц: Головатого Сергея Петровича, Лемака Василия Васильевича, Крусян Анжелику Романовну, Любченко Павла Николаевича, Чеховича Сергея Болеславовича, Грищук Оксану Викторовну», — говорится в сообщении.

Как известно, в КСУ работает 14 полномочных судей, для избрания председателя необходимо простое большинство, то есть за кандидата должны проголосовать не менее 8 судей.

Напомним, Конституционный суд (КС) признал неконституционным положение о возможности исключать кандидатов в народные депутаты из избирательного списка партии.

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