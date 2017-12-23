На острове Бали произошло извержение вулкана

На острове Бали произошло извержение вулкана Агунг спустя месяц после его активности.

Об этом сообщает газета The Straits Times.

Извержение произошло до обеда по местному времени, вулканический пепел поднялся на высоту от 500 метров до 2,5 км. Международный аэропорт Бали, расположенный в 70 км от вулкана, работает в штатном режиме.

Президент Индонезии Джоко Видодо лично убедился в том, что безопасности туристов на острове ничто не угрожает.

Напомним, вулкан Агунг на острове Бали начал проявлять активность еще в сентябре. Тогда даже была проведена частичная эвакуация, но затем вулкан затих. Власти Индонезии разрешили эвакуированным жителям вернуться домой.