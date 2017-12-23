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Серебряные и золотые изделия на сумму 200 тысяч гривен изъяли пограничники у гражданки Украины, которая везли их на неподконтрольную территорию (ФОТО)

Серебряные и золотые изделия на сумму 200 тысяч гривен изъяли пограничники у гражданки Украины, которая везли их на неподконтрольную территорию (ФОТО)

Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ» (Донецк)

23.12.2017 21:49 76

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Ювелирные изделия из белого и желтого металла в упаковках и с пломбами изъяли сотрудники Краматорского отряда Госпогранслужбы на пункте въезда-выезда «Марьинка» на Донетчине у гражданки Украины, которая везла этот груз на неподконтрольную территорию.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, предварительно, изъятые изделия изготовлены фабричным способом из серебра и золота. Товар нашли пограничники Краматорского отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы, при осмотре транспортного средства, на котором гражданка Украины ехала, на неконтролируемую территорию.

Ювелирные изделия, стоимость, которых равна примерно 200 тысячам гривен, были упакованы в коробки из-под обуви и чая.

Обнаруженные изделия передали представителям ГФС для принятия дальнейшего правового решения.

Фото пресс-службы Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины

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