Серебряные и золотые изделия на сумму 200 тысяч гривен изъяли пограничники у гражданки Украины, которая везли их на неподконтрольную территорию (ФОТО)
Ювелирные изделия из белого и желтого металла в упаковках и с пломбами изъяли сотрудники Краматорского отряда Госпогранслужбы на пункте въезда-выезда «Марьинка» на Донетчине у гражданки Украины, которая везла этот груз на неподконтрольную территорию.
Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, предварительно, изъятые изделия изготовлены фабричным способом из серебра и золота. Товар нашли пограничники Краматорского отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы, при осмотре транспортного средства, на котором гражданка Украины ехала, на неконтролируемую территорию.
Ювелирные изделия, стоимость, которых равна примерно 200 тысячам гривен, были упакованы в коробки из-под обуви и чая.
Обнаруженные изделия передали представителям ГФС для принятия дальнейшего правового решения.
Фото пресс-службы Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ - Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...”