Задержаны экс-бойцы Айдара из-за стрельбы в Одессе

Разборки со стрельбой в Одессе у автосалона устроили два бывших бойца батальона Айдар.

Об этом сообщает УНИАН.

Один из подозреваемых забаррикадировался в помещении ремонтного бокса автосалона. На переговоры отказался идти, поэтому правоохранители были вынуждены штурмовать здание.

«Установлено, что конфликт начался еще утром, в квартире одного из его участников. Группа лиц пришли по адресу проживания своего знакомого и отобрала у него деньги. Через некоторое время конфликт продолжился на территории автосалона», — сообщили в отделе.

По данному факту начато уголовное производство.

Напомним, ранее в зоне АТО совершил суицид контрактник.