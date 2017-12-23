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Задержаны экс-бойцы Айдара через стрельбу в Одессе

Задержаны экс-бойцы Айдара из-за стрельбы в Одессе

Инф. «ФАКТОВ»

23.12.2017 22:32 373

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Разборки со стрельбой в Одессе у автосалона устроили два бывших бойца батальона Айдар.

Об этом сообщает УНИАН.

Один из подозреваемых забаррикадировался в помещении ремонтного бокса автосалона. На переговоры отказался идти, поэтому правоохранители были вынуждены штурмовать здание.

«Установлено, что конфликт начался еще утром, в квартире одного из его участников. Группа лиц пришли по адресу проживания своего знакомого и отобрала у него деньги. Через некоторое время конфликт продолжился на территории автосалона», — сообщили в отделе.

По данному факту начато уголовное производство.

Напомним, ранее в зоне АТО совершил суицид контрактник.

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