Накануне года желтой земляной собаки в Кременчуге устроили парад собак (фото)

В субботу, 23 декабря, любители животных из Кременчуга Полтавской области весело встретили год Желтой Земляной Собаки. В этот день у центральной городской елки состоялся костюмированный парад четвероногих в ошейниках, в котором приняли не только ухоженные домашние питомцы, но и подопечные приюта временного содержания животных «Спецсервис-Кременчук».

Впрочем, они были не менее ухоженные и нарядные. Бездомных псов перед мероприятием разбирали волонтеры по домам, чтобы подготовить их к необычному параду. Волонтер Валентина, дизайнер по специальности, сшила им костюмы сказочных героев, а работники одного из груминг-салонов ради наведения марафета для бездомных псов сегодня даже закрыли дверь перед остальными клиентами. Собачкам чистили шерсть, когти, делали «прически».

Бездомные животные появились на публике в образе Белоснежки (он достался громадному алабаю по кличке Гери) и семерых гномов (в основном дворняжек). Среди них был и песик Умка, который в результате наезда лишился одной лапки, из-за чего и был выброшен на улицу, но при этом остался сильным и ласковым. Кстати, одного из «гномов» прямо во время праздничного представления забрала себе новая хозяйка Лариса.

Очень привлекательно выглядела Снегурочка, в которую был наряжен титулованный шпиц, ставший победителем Болгарии по экстерьеру. Внимание присутствующих привлек целый выводок празднично наряженных бернских зенненхундов, которых держали на поводках Дед Мороз и Снегурочка (супруги Жук), Елка и Снеговик (старшее поколение этого семейства).

Кто-то превращал своих питомцев в рогатых оленей, кто-то в принцев и принцесс, Санта-Клаусов, Снежных Королев. В общем, было весело.

А организовал необычный праздник 40-летний Геннадий Тертычный -- голубятник с 20-летним стажем и большой любитель животных. Это уже второе мероприятие с участием собак, которое он провел в Кременчуге. Первое состоялось в мае, и было направлено на то, чтобы материально поддержать приют для бездомных животных и пристроить хотя бы нескольких воспитанников в добрые руки. Собачий парад удался: на приют неравнодушные кременчужане пожертвовали тогда около десяти тысяч гривен и трое ничейных животных приобрели себе хозяев. Дейзи -- одна из собачек, сменивших свой статус благодаря тому параду, сегодня «щеголяла» в наряде принцессы…

Фото из интернет-издания «ТелеграфЪ».