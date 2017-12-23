Александр Шовковский: «В детстве я подавал мячи игрокам знаменитой команды середины 1980-х. А теперь уже сам ветеран» (фото)

В Колонном зале Киевской мэриисостоялся праздничный вечер «Связь поколений"-2017, посвященный 90-летию ФК «Динамо», 20-летию Федерации футбола Киева и десятилетию Ассоциации ветеранов футбола столицы.

Чтобы вспомнить былое, в торжественно оформленном зале собралось более 400 ветеранов столичного футбола, функционеров, тренеров, журналистов, юных мастеров кожаного мяча. Звезд футбола разных поколений отметили почетными наградами и памятными призами. На сцену под аплодисменты выходили Андрей Биба и Виталий Хмельницкий, Владимир Мунтян и Владимир Веремеев, Александр Заваров и Павел Яковенко, Олег Кузнецов и Геннадия Литовченко, Алексей Михайличенко и Александр Шовковский, Юрий Дмитрулин и Сергей Мизин, Сергей Шматоваленко и Сергей Федоров, другие известные футболисты.

В самом начале вечера председатель Федерации футбола Киева Игорь Кочетов, рассказав о важных юбилейных датах, передал слово мэру столицы.

-- Помню, как ждал игр «Динамо» и те эмоции, которые испытывал, —— отметил Виталий Кличко. -- Поздравляю динамовцев с прекрасным юбилеем. Клуб сделал очень много для нашей столицы и всей Украины, завоевав почетные трофеи, в частности, в 1970-х и 1980-х годах. Горжусь тем, что такие выдающиеся люди, как Валерий Лобановский и другие ветераны футбола, были в нашем спорте. Всем, кто здесь сегодня собрался, желаю сил и вдохновения. Мы вас знаем, помним и благодарны за вклад, который вы внесли в историю нашего города. Что касается современного футбола в Киеве, то он развивается. В следующем году мы ожидаем большое событие -- финал Лиги чемпионов, который мечтали бы провести тысячи руководителей городов во всем мире. Моя задача как мэра сделать так, чтобы спорт в Киеве развивался и дальше, чтобы город был спортивной столицей.

Присутствующие минутой молчания почтили память динамовцев, которых уже нет с нами, а затем благодаря видеокадрам вспомнили, как начиналась история «Динамо», как команда в 1961 году завоевала первые золотые медали чемпионата Советского Союза.

-- Я вырос на футболе предыдущих поколений динамовцев и всегда равнялся на них,-- заявил со сцены знаменитый вратарь Александр Шовковский. — Помню, в детстве подавал мячи игрокам знаменитой команды «Динамо» середины 1980-х, а тепер уже сам ветеран. Как родители мечтают о том, чтобы их дети их превзошли, так и нынешним футболистам я хотел бы пожелать добиться большего, чем мы..

Вспомнили и людей, которые верой и правдой служат любимому клубу, обеспечивая его функционирование и жизнедеятельность. Но всегда находятся не в свете телекамер и прожекторов, а за кромкой футбольного поля. В частности, это диктор Елена Гуц, администраторы Виктор Кашпур и Александр Чубаров, врач Владимир Малюта, старший тренер детско-юношеской футбольной школы «Динамо» Александр Ищенко.

После завершения торжественной части гости продолжили общение в неформальной обстановке. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Фото Виктора ПЕРЕГНЯКА, специально для «ФАКТОВ»