В Египте сотни мусульман атаковали церковь коптов

В субботу, 23 декабря, накануне Рождества сотни мусульман атаковали коптскую церковь в городе Атфих (100 километров к югу от Каира).

В результате нападения разрушено внутреннее убранство церкви, ранены несколько христиан. Их пришлось госпитализировать.

Толпа выкрикивала «враждебные лозунги» и требовала снести церковь, заявили в архиепископстве региона. Нападавших разогнали силы безопасности.

Коптская православная церковь резко осудила атаку. Отмечается, что произошедшее накануне Рождества нападение является актом презрения и ущемления христиан по всему миру.

Христианское меньшинство Египта составляет около 10 процентов населения. На юге страны происходят регулярные нападения на церкви коптов и теракты против них. Так в мае 2017 года в провинции Эль-Минья неизвестные напали на автобус с коптами, который направлялся в один из монастырей на юге Египта. Погибли 26 человек, еще 25 получили ранения.