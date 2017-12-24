"Симпсоны" помогли британской полиции задержать 21 преступника
В субботу, 23 декабря, британская газета Independent сообщила об остроумной уловке, которая позволила полиции из Южного Йоркшира задержать 21 преступника, находившегося в розыске. Эти люди обвиняются в ограблениях, нападениях, вождении в нетрезвом виде и в других правонарушениях.
Сотрудники полиции отправили по предполагаемым адресам разыскиваемых открытки от имени несуществующей компании с предложением получить бесплатный подарок к Рождеству. На открытках были изображены бутылки с вином и шампанским, а также корзинка с различными деликатесами.
Для получения обещанного подарка получателям было необходимо указать точное время и место доставки. Что было дальше, объяснять не нужно — к тем, кто купился, приезжали полицейские.
Как отмечает Independent, трюк очень напоминает тот, что в восьмой серии девятого сезона культового мультсериала «Симпсоны» использовал шеф полиции Клэрэнс Виггам. Он велел разослать разыскиваемым преступникам и нарушителям общественного правопорядка пригласительные на получение бесплатных лодок.
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