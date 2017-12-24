﻿

USD 27.95
RSS
Кадр из «Симпсонов»

"Симпсоны" помогли британской полиции задержать 21 преступника

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

24.12.2017 7:31 242

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В субботу, 23 декабря, британская газета Independent сообщила об остроумной уловке, которая позволила полиции из Южного Йоркшира задержать 21 преступника, находившегося в розыске. Эти люди обвиняются в ограблениях, нападениях, вождении в нетрезвом виде и в других правонарушениях.

Сотрудники полиции отправили по предполагаемым адресам разыскиваемых открытки от имени несуществующей компании с предложением получить бесплатный подарок к Рождеству. На открытках были изображены бутылки с вином и шампанским, а также корзинка с различными деликатесами.

Для получения обещанного подарка получателям было необходимо указать точное время и место доставки. Что было дальше, объяснять не нужно — к тем, кто купился, приезжали полицейские.

Как отмечает Independent, трюк очень напоминает тот, что в восьмой серии девятого сезона культового мультсериала «Симпсоны» использовал шеф полиции Клэрэнс Виггам. Он велел разослать разыскиваемым преступникам и нарушителям общественного правопорядка пригласительные на получение бесплатных лодок.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии