Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый полет (видео)

В воскресенье, 24 декабря, самый большой в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый тестовый полет. Он вылетел из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун в 09.38 по местному времени (03.38 по киевскому времени), провел в воздухе 64 минуты и благополучно вернулся обратно. Максимальная высота полета составила 3 тысячи километров. AG600 сопровождался другим самолетом, в котором находилась команда технических сотрудников.

Самолет-амфибия был создан в Китае. Он был построен в городе Чжухай. Сборка гиганта была завершена в июле.

AG600является крупнейшим самолетом-амфибией в мире. Он предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме этого, воздушное судно может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. При этом максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны. Длина фюзеляжа — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров.