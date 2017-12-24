Неизвестный с мачете напал на прохожих в Лос-Анджелесе

Вечером, 23 декабря, в Лос-Анджелесе неизвестный совершил вооруженное нападение на прохожих. Ранения получили восемь человек.

Атака была совершена в 20.20 по местному времени в парке Канога. Мужчина в противогазе с мачете в руках напал на случайных прохожих. Он беспорядочно наносил удары до тех пор, пока не появилась полиция.

Патрульным пришлось открыть огонь по нападавшему. Он был ранен. В настоящее время находится в больнице под охраной.

Управление полиции Лос-Анджелеса (LAPD) пока не сообщает никаких подробностей. Очевидцы утверждают, что слышали не менее пяти выстрелов. Раненых развозили бригады скорой помощи.

Напомним, в нынешнем году в Европе было совершено несколько нападений, в том числе террористических, когда атаковавшие использовали в качестве оружия мачете.