Бывший бойфренд Кейт Хадсон Мэтт Беллами обручился с экс-моделью Playboy (фото)

Британский музыкант Мэтт Беллами, солист группы Muse, обручился с американской моделью и актрисой Эль Эванс. Предложение руки и сердца он сделал во время отдыха на Фиджи. Счастливая Эль выложила в соцсети несколько фотографий — в том числе их с Мэттью верховой прогулки на лошадях по пляжу, а также соединенные руки влюбленных на фоне выложенного из кокосов сердца: причем на пальце 28-летней Эль красуется бриллиантовое кольцо. «Мы собирались сделать сюрприз на Рождество, но я не могу больше терпеть. Мы счастливы объявить миру, что помолвлены. Через несколько дней после моего дня рождения, во время самого романтичного отпуска в нашей жизни мужчина моей мечты попросил меня выйти за него замуж…», — написала Эванс.

Мэтт (которого неоднократно признавали лучшим гитаристом и самым сексуальным рокером) встречается с Эль с февраля 2015 года. Эванс ранее была обладательницей титула «Мисс Луизиана среди подростков 2008» и заняла третье место на конкурсе «Мисс США среди подростков». Однако позже ее лишили этого звания: модель была арестовано после инцидента в ресторане, где она и ее друзья не заплатили по счету. В сумочке у нее полицейские нашли марихуану. Этот скандал широко освещался в прессе, после чего красотку пригласили сняться для журнала Playboy. Она стала девушкой месяца за октябрь 2009 года. Эль также известна благодаря своему появлению в полуголом виде в музыкальном видеоклипе Робина Тика и Фаррела Уильямса «Blurred Lines».

39-летний Беллами ранее состоял в отношениях с кинозвездой Кейт Хадсон, дочерью актрисы Голди Хоун. Их роман начался в 2010 году. С апреля 2011 года они были помолвлены. В июле того же года у них родился сын Бинг. А в декабре 2014-го Кейт и Мэтт объявили о своем разрыве.