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Джордан Фелдштейн

В возрасте 40 лет умер менеджер группы Maroon 5, брат актера Джоны Хилла

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

24.12.2017 8:26 244

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В возрасте 40 лет в Лос-Анджелесе скоропостижно скончался Джордан Фелдштейн, который в течение многих лет был музыкальным менеджером популярной американской группы Maroon 5. Причиной смерти стал сердечный приступ.

С солистом Maroon 5 Адамом Левином Джордан дружил с самого детства.

Джордан — старший брат известного голливудского актера Джоны Хилла, двукратного номинанта на премию «Оскар», снимавшегося в фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Человек, который изменил все», «Мачо и ботан». Полное его имя Джона Хилл Фелдштейн.

Джордан, отец двоих детей, был женат дважды — в том числе на актрисе Франческе Иствуд, дочери кинозвезды Клинта Иствуда. Они поженились в ноябре 2013 году, но уже через неделю Франческа подала заявление об аннулировании этого брака.

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