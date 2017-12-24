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Светящийся пикап Фримена

Австралиец украсил к Рождеству свой пикап тысячами лампочек (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

24.12.2017 8:49 94

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Австралиец Скотт Фримен украсил к Рождеству свой пикап разноцветными лампочками, которых в общей сложности насчитывается 5000 штук. «Я люблю Рождество и люблю свои машины», — заявил 26-летний Фримен, водитель по профессии, который работает в Сиднее.

Скотт говорил, что хотел присоединиться к тем горожанам, которые украшают праздничной иллюминацией свои дома. Но его собственный дом находится очень далеко, за городом. И расположен на отшибе — практически в лесу, где его никто не видит. Поэтому Скотт решил порадовать жителей Сиднея своим украшенным автомобилем. Включать лампочки по ходу движения запрещено полицией. Так что Скотт выбирает людное место, паркуется там и зажигает свои огни. Прохожие довольны, так как грузовичок Скотта настраивает их на праздничный лад.

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