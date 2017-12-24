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В зоне АТО боевики нарушили новые договоренности о прекращении огня

В зоне АТО боевики нарушили новые договоренности о прекращении огня

Инф. «ФАКТОВ»

24.12.2017 8:55 79

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Боевики срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников, которое должно было начаться 23 декабря.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«На протяжении прошедших суток зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков», — говорится в сообщении.

Так, боевики вчера днем обстреляли подразделения Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского.

В результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий ВСУ в районе Светлодарской дуги.

Напомним, ранее в зоне проведения АТО на Светлодарской дуге боевики нарушили новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать в ночь на 23 декабря.

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