В зоне АТО боевики нарушили новые договоренности о прекращении огня

Боевики срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников, которое должно было начаться 23 декабря.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«На протяжении прошедших суток зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков», — говорится в сообщении.

Так, боевики вчера днем обстреляли подразделения Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского.

В результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий ВСУ в районе Светлодарской дуги.

Напомним, ранее в зоне проведения АТО на Светлодарской дуге боевики нарушили новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать в ночь на 23 декабря.