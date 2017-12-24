ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.24 декабря 2017

Нет, нет и еще тысячу раз нет! Просто не могу представить нашу жизнь без волшебства. Даже без чудес могу представить. Ибо чудеса случаются редко и не со всеми. А волшебство — это, на мой взгляд, другое. Это — настроение, это предчувствие, это преддверие чуда. Чуда, которое может и не состояться. Но не в этом ведь дело. Дело в том, что даже само периодическое наступление атмосферы скорого чуда, охватывающее всех и вся вокруг, витающее в воздухе и порой даже словно свербящее в носу, не дающее устало предаться быстрому и безликому сну поздно вечером и заставляющее в каком-то приподнятом возбуждении проснуться раньше обычного времени утром, забыв обо всем на свете (и, в первую очередь, об обступивших со всех сторон проблемах и нерешенных вопросах), носиться повсюду в поисках каких-нибудь подарков для близких и не очень близких вам людей, все чаще не думать о себе, а думать о других… Вот это все мне и кажется волшебством, заставляющим нас хоть на время окунуться в будоражащую атмосферу приближающегося Рождественского Чуда.

Наступающее Рождество — время, не принадлежащее нам и потому столь особенно дорогое для каждого из нас. Делать кому-то добро, получая от этого не меньше, а то и куда больше радости, чем от подарка, это и есть волшебство, которым одни заражаются на короткий период праздника, а другие становятся хронически неизлечимыми. И я не знаю, каким иным символом можно было бы в хрупком, изящном и тонко передающем ощущения фарфоре показать процесс волшебства. Ну, разве что как на этой настенной картине (в рамке и под стеклом !), где лишь одно мановение тонкой палочки в руках феи способно что-то изменить к лучшему. Но ведь волшебная палочка — это только условный символ инструмента волшебства, подвластного каждому из нас. Да-да, окунаясь в эту будоражащую атмосферу всеобщего праздника и зажигаясь искренней страстью сделать добро, поделиться добром с кем-то, кто этим добром обделен, мы порою не ощущаем, что каждым из нас словно руководит волшебная палочка проснувшегося душевного порыва. Вот почему нам так сладко бывает ощущать мгновение совершения собственно дара — и не всегда только материального…

Как-то закрутил эдак все, усложнил, облек в какие-то чувственные формулы. Но уж больно хотелось передать суть волшебства, с детства знакомого большинству из нас. Кроме тех, к сожалению, кто божественным даром обделен.

Эту фарфоровую композицию я привез много лет назад из Дании. Из маленького Ольборга, куда летал с коллегами-журналистами на футбол, и который находится в центре Северной Ютландии. Прямого отношения к теме Рождества она, на первый взгляд, не имеет абсолютно никакого. А вот если присмотреться… А вот если тихонечко прислушаться к себе… Особенно в эти последние дни перед Новым годом… Тогда, я думаю, вы поймете мои ощущения, которые вполне могут быть созвучными с вашими. А сегодняшним именинникам позвольте по традиции пожелать добра и счастья. Которыми не скупитесь делиться с другими. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

ВОЛШЕБСТВО ФЕИ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 2009

Скульптор: Joan Coderch

Размер: 38×38 cm