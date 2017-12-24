Пожар в торговом центре на Филиппинах унес жизни 37 человек
В торговом центре филиппинского города Давао произошел сильный пожар. В помещениях из-за огня были заблокированы по меньшей мере 37 человек — в основном сотрудники расположенного здесь колл-центра. Все они погибли.
Президент страны Родриго Дутерте прибыл в Давао, встретившись здесь с семьями погибших и пообещав им помощь от государства.
Причина пожара, начавшегося в разгар рождественских покупок, неизвестна. Очаг возгорания был расположен на третьем этаже здания — в районе мебельного магазина.
За последние дни около 200 человек погибли на Филиппинах в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом Темби.
Ранее пожар произошел в Лондонском зоопарке. Среди людей жертв нет, однако погибли животные.
А пожар в фитнес-центре в Южной Кореи унес жизни 29 человек.
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