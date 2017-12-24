Выпавшая из самолета стюардесса уже сутки находится в больнице

Стюардесса российской авиакомпании Utair, выпавшая из самолета в московском аэропорту Внуково, все еще находится в больнице. Инцидент произошел в субботу, 23 декабря.

Пресс-служба Utair распространила следующее заявление: «Во время предполетной подготовки самолета, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск, при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали».

Авиакомпания выясняет причины случившегося и окажет своей сотруднице максимальную поддержку, отметили в пресс-службе.

Известно, что стюардесса упала на бетонную полосу с высоты около трех метров. В больницу ее доставили без сознания, однако характер полученных женщиной травм не сообщается.

Аналогичный инцидент произошел в октябре 2017 года в аэропорту города Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая. Бортпроводница авиакомпании China Eastern Airlines получила переломы и ушибы, выпав из самолета, готовившегося к взлету. Женщина пыталась закрыть дверь самолета и упала с высоты почти трех метров, после чего была обнаружена техниками, готовившими борт к вылету. В результате падения она получила компрессионный перелом позвоночника.