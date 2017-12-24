Сегодня в Украине проходят выборы в 51 объединенной теробщине
В воскресенье, 24 декабря, будут проходить выборы в 51 объединенной территориальной общине: 5 городских, 16 поселковых и 30 сельских.
Соответствующее решение ранее было принято Центризбиркомом.
В состав 51 ОТО вошли 256 местных советов: 7 городских, 19 поселковых и 230 сельских. По предварительным подсчетам, участие в выборах смогут принять более 356 тыс. человек. Данные выборы будут первыми в этих ОТО.
Напомним, ранее Конституционный суд (КС) признал неконституционным положение о возможности исключать кандидатов в народные депутаты из избирательного списка партии.
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