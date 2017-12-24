В Польше Смоленскую катастрофу назвали "несчастным случаем"

Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что Смоленская катастрофа, в которой погибло около 100 человек, включая президента Польши Леха Качиньского, была несчастным случаем.

Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов, как пишет «Украинская правда».

«По моему, все, что раньше сказала правительственная комиссия, которой руководил господин Ежи Миллер, это все правильно. Это был несчастный случай. Было сделано много ошибок, по моему, не было никакого взрыва, никакого политического заговора», — считает Квасневский.

«У меня к этой катастрофе очень личные, эмоциональные отношения. Но я смотрю с болью, как эта трагедия политически используется столько лет», — добавил он.

Он также сказал, что официальная позиция Польши не помогает ей в отношениях с Россией, хотя их уровень и так был низким.

Напомним, ранее министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил во время встречи с представителями издания Gazeta Polskiej, что правительственная комиссия, занимающаяся пересмотром результатов расследования крушения Ту-154 президента Леха Качиньского, при расшифровке данных бортовых самописцев установила момент взрыва на борту самолета.