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На Буковине перевернулась фура с одеждой

На Буковине перевернулась фура с одеждой

Инф. «ФАКТОВ»

24.12.2017 10:50 198

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В субботу, 23 декабря, на Буковине, перевернулась фура, которая перевозила одежду.

Об этом сообщает издание «Буковинская правда».

Происшествие случилось у АЗС, при повороте на гостинично-туристический комплекс «Казацкий хутор».

Водитель фуры на черновицких номерах не справился с управлением, поэтому автомобиль перевернулся.

В результате аварии никто не пострадал. На месте работали полицейские.

Напомним, ранее под райцентром Лубны Полтавской области возле села Вильшанка на объездной дороге Киев-Харьков рано утром 12 октября съехала в кювет и перевернулась фура «КамАЗ». В фуре находилось 180 голов подсвинков. Живой груз перевозили из столицы в Харьков.

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