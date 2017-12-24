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Замглаву Запорожского облсовета отправили под домашний арест

Замглаву Запорожского облсовета отправили под домашний арест

Инф. «ФАКТОВ»

24.12.2017 11:34 75

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23 декабря, в субботу, Червонозаводский районный суд Харькова избрал замглаве Запорожского облсовета Владиславу Марченко меру пресечения в круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Об этом сообщает Kharkiv Today.

Адвокаты Владислава Марченко сказали, что будут обжаловать решение суда и просить изменить меру пресечения хотя бы на ночной домашний арест. Они хотят, чтобы подозреваемый мог выполнять свои обязанности в облсовете.

«По нашему мнению, именно препятствование его депутатской деятельности было целью уголовного дела», — заявил адвокат Иван Черкашин.

Напомним, ранее Луценко объяснил задержание представителей «Самопомочи» в Запорожье.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

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