Замглаву Запорожского облсовета отправили под домашний арест

23 декабря, в субботу, Червонозаводский районный суд Харькова избрал замглаве Запорожского облсовета Владиславу Марченко меру пресечения в круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Об этом сообщает Kharkiv Today.

Адвокаты Владислава Марченко сказали, что будут обжаловать решение суда и просить изменить меру пресечения хотя бы на ночной домашний арест. Они хотят, чтобы подозреваемый мог выполнять свои обязанности в облсовете.

«По нашему мнению, именно препятствование его депутатской деятельности было целью уголовного дела», — заявил адвокат Иван Черкашин.

Напомним, ранее Луценко объяснил задержание представителей «Самопомочи» в Запорожье.