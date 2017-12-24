Роман Безус забил за «Сент-Трюйден» прямым ударом с углового (видео)

Бывший футболист «Ворсклы», «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Роман Безус отличился голом в выездном поединке чемпионата Бельгии со «Стандардом», даже в заявке которого на матч не оказалось еще одного нашего соотечественника Валерия Лучкевича.

Украинец вышел на замену на 86-й минуте, а спустя четыре минуты прямым ударом с углового (!) отправил мяч в сетку ворот соперника, тем самым позволив «Стент-Трюйдену» уйти от поражения (1:1).

Для 27-летнего кандидата в сборную Украины это уже второй гол в десяти поединках за клуб в чемпионате Бельгии. Ранее он поразил ворота «Генка» -- команды Руслана Малиновского.

После 20 туров «Сент-Трюйден» с 29 очками занимает в турнирной таблице шестое место.