Во Львове адвокат-мошенник украл у женщины 10 тысяч долларов

Еще в 2013 году львовский адвокат пообещал местной жительнице приобрести для нее автомобиль марки «Тойота» и даже взял для этого от клиентки более 10 тысяч долларов. Однако шло время, а женщина так и не дождалась ни автомобиля, ни возврата денег.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры Львовской области, в отношении адвоката было открыто уголовное дело «Мошенничество, что нанесло значительный вред потерпевшему». Шевченковский районный суд Львова признал мошенника виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года.

Кроме того, он должен возместить потерпевшей 260 тысяч гривен материального и 10 тысяч гривен морального вреда.