Захарченко "подарил" себя "ДНР" еще на год
Один из главарей боевиков, бывший командир батальона «Восток», который уже давно является оппонентом Захарченко, сообщил эту новость.
Александр Ходаковский опубликовал скрин проекта «закона» о внесении изменений в «конституцию ДНР», который 22 декабря подал в «парламент» один из близких к Захарченко «депутатов» Бидевка. В пояснительной записке сказано, что срок, на который избирается «глава» недореспублики, предлагается продлить до пяти лет (до этого было четыре года). Аргумент веский — «принятие данного акта не потребует дополнительных материальных и финансовых затрат из бюджета».
«Судя по всему, Захарченко решил сделать Донбассу своеобразный новогодний подарок — подарить нам себя еще на год», — прокомментировал Ходаковский.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» начали действовать «законы военного времени».
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