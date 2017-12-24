Захарченко "подарил" себя "ДНР" еще на год

Один из главарей боевиков, бывший командир батальона «Восток», который уже давно является оппонентом Захарченко, сообщил эту новость.

Александр Ходаковский опубликовал скрин проекта «закона» о внесении изменений в «конституцию ДНР», который 22 декабря подал в «парламент» один из близких к Захарченко «депутатов» Бидевка. В пояснительной записке сказано, что срок, на который избирается «глава» недореспублики, предлагается продлить до пяти лет (до этого было четыре года). Аргумент веский — «принятие данного акта не потребует дополнительных материальных и финансовых затрат из бюджета».

«Судя по всему, Захарченко решил сделать Донбассу своеобразный новогодний подарок — подарить нам себя еще на год», — прокомментировал Ходаковский.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» начали действовать «законы военного времени».