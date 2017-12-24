Кулинар Анна-Мария Стан: «В холодный зимний день насладитесь невероятно вкусным супом чорба»

Заехав накануне Рождества в маленький уютный румынский ресторанчик в горах, словно попадаешь в сказку. За домом, в котором он расположен, -- дремучий лес. Огромные старые ели припорошены снегом.

У входа в ресторан гостей встречают в натуральный рост Санта-Клаус и маленькая елочка, украшенная пряниками, ангелочками и звездочками.

Здесь бывает немало туристов со всего мира, ведь рядом расположены горнолыжные курорты и уникальные, охраняемые ЮНЕСКО, монастыри XV—XVI вв. еков с красочными фресками не только внутри, но и снаружи. Фрески созданы по библейским мотивам, и, что интересно, ни время, ни погодные условия оказались не властны над их красотой.

Гостям, чтобы они согрелись с мороза. предлагают национальное блюдо — чорба. И вскоре на столе, покрытом белоснежной скатертью и украшенном еловыми шишечками, появляются тарелки с горячим деликатесом солнечного цвета. В маленькой пиале рядом — острый маринованный зеленый перец. В хлебнице -- ароматные только испеченные булочки.

— В холодный зимний день насладитесь невероятно вкусным супом чорба, — говорит шеф-повар Анна-Мария Стан. — Это одно из наших национальных блюд. Оно пользуется у гостей большой популярностью. Приготовить блюдо несложно и дома.

Кулинар любезно согласилась поделиться рецептом с читателями «ФАКТОВ».

ЧОРБА

Нарежьте куриную грудинку крупными кубиками и отварите. За минуту до того, как снять суп с плиты, влейте смесь сметаны и сырого яйца (делать это нужно постепенно, постоянно помешивая). Перед подачей приправьте чорбу чесноком и соком лимона, посолите и поперчите по вкусу. И приятного аппетита!

Суп настолько сытный и вкусный, что заказывать что-то еще нет особой потребности, хотя до того, как сесть за стол у многих гостей есть планы утолить аппетит не одним блюдом.

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Анна-Мария Стан: «Чорба — одно из самых популярных блюд у туристов, приезжающих в Румынию»

Приготовить суп чорба несложно и в домашних условиях.