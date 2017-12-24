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КНДР отвергла резолюцию ООН о санкциях

КНДР отвергла резолюцию ООН о санкциях

Инф. «ФАКТОВ»

24.12.2017 13:33 104

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Санкции против Северной Кореи Совет Безопасности ООН расширил в пятницу в ответ на ноябрьские ракетные испытания КНД

Об этом сообщает пресс-служба Центрального телеграфного агентства Кореи.

«Мы категорически отвергаем резолюцию о санкциях и рассматриваем ее как акт агрессии, который нарушает мир и стабильность на Корейском полуострове, а также в регионе», — сообщает агентство.

Санкции против Северной Кореи Совет Безопасности ООН расширил в пятницу в ответ на ноябрьские ракетные испытания КНДР. Объемы экспорта нефтепродуктов в КНДР теперь уменьшатся по сравнению с нынешними показателями на 85% и отныне не смогут превышать 500 тыс. баррелей в год, а все северокорейские рабочие должны будут за 24 месяца вернуться из-за границы на родину.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп высоко оценил введение жестких санкций в отношении Северной Кореи в ответ на испытания баллистических ракет.

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