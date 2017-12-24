КНДР отвергла резолюцию ООН о санкциях
Санкции против Северной Кореи Совет Безопасности ООН расширил в пятницу в ответ на ноябрьские ракетные испытания КНД
Об этом сообщает пресс-служба Центрального телеграфного агентства Кореи.
«Мы категорически отвергаем резолюцию о санкциях и рассматриваем ее как акт агрессии, который нарушает мир и стабильность на Корейском полуострове, а также в регионе», — сообщает агентство.
Санкции против Северной Кореи Совет Безопасности ООН расширил в пятницу в ответ на ноябрьские ракетные испытания КНДР. Объемы экспорта нефтепродуктов в КНДР теперь уменьшатся по сравнению с нынешними показателями на 85% и отныне не смогут превышать 500 тыс. баррелей в год, а все северокорейские рабочие должны будут за 24 месяца вернуться из-за границы на родину.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп высоко оценил введение жестких санкций в отношении Северной Кореи в ответ на испытания баллистических ракет.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был. ”