КНДР отвергла резолюцию ООН о санкциях

Санкции против Северной Кореи Совет Безопасности ООН расширил в пятницу в ответ на ноябрьские ракетные испытания КНД

Об этом сообщает пресс-служба Центрального телеграфного агентства Кореи.

«Мы категорически отвергаем резолюцию о санкциях и рассматриваем ее как акт агрессии, который нарушает мир и стабильность на Корейском полуострове, а также в регионе», — сообщает агентство.

Санкции против Северной Кореи Совет Безопасности ООН расширил в пятницу в ответ на ноябрьские ракетные испытания КНДР. Объемы экспорта нефтепродуктов в КНДР теперь уменьшатся по сравнению с нынешними показателями на 85% и отныне не смогут превышать 500 тыс. баррелей в год, а все северокорейские рабочие должны будут за 24 месяца вернуться из-за границы на родину.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп высоко оценил введение жестких санкций в отношении Северной Кореи в ответ на испытания баллистических ракет.